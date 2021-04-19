Москва, 19 апреля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. У России есть один шанс вырваться из экономических тисков США — национализация всех их предприятий на нашей территории, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Станислав Ленц.Забастовка рабочих 1910

«Они считали, что они нас покорили тем, что они сильно зашли экономикой на нашу территорию, а нас на свою не пустили. Так вот теперь это наш коронный ход. У нас один коронный ход невоенный. Очень простой. Золотовалютные резервы, будете с ними что-то делать? Мгновенная национализация всего! Вы потеряете больше, чем приобретете от золотовалютных резервов. Вы сильно сюда залезли, вы считали, что это условие вашей победы над нами. Что вы нас держите за горло. А если именно это станет главной точкой уязвимости и эта точка будет обозначена? Тогда речь будет идти о триллионах долларов, и это очень сильно может изменить картину», — отметил политолог.

По словам эксперта, США хотят столкнуться с Россией на «средней» территории вроде Украины, помериться военными потенциалами, а затем сесть за стол переговоров, считая, что у них более выгодные позиции. Большая ядерная война пока еще на повестке дня не стоит, пусть элита США уже не вполне адекватна.