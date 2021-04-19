Амстердам, , 07:08 — REGNUM Нидерландский футбольный агент Мино Райола сообщил «Манчестер Юнайтед», мадридскому «Реалу», «ПСЖ» и «Ювентусу», что французский центральный полузащитник сборной Франции Поль Погба намерен получать 580 тысяч евро в неделю. Об этом сообщил Daily Star. Контракт Погба с «манкунианцами» истекает летом следующего 2022 года.

В текущем сезоне Погба принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» 9 августа 2016 года из туринского «Ювентуса» за 110 миллионов евро. На тот момент этот трансфер являлся рекордным.