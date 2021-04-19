Париж, , 07:07 — REGNUM 18 апреля в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» был разыгран матч 33 тура французской Лиги 1 2020/21 между «Бордо» и «Монако». Встреча завершилась уверенной победой «монегасков» со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Забитыми мячами отметились Кевин Фолланд (29'), Желсон Мартинш (47') и Стефан Йоветич (90').

Самым ценным игроком встречи был признан 21-летний французский центральный полузащитник Орельен Тчуамени, игру которого портал WhoScored оченил в 8,08 балла из 10 возможных. За 90 минут, проведенных на поле, футболист отметился голевой передачей и четырьмя отборами.

Александр Головин провел на поле 66 минут, за которые успел отметиться одним успешным отбором, одной выигранной верховой дуэлью и тремя поданными угловыми. Точность передач россиянина составила 75%.

«Монако», одержав 21 победу в сезоне и набрав 68 очков, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Бордо» с 36 очками остался на 16 месте.