Новосибирск, , 07:01 — REGNUM Единовременную выплату ко Дню Победы получат 520 ветеранов, проживающих в Новосибирской области. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Она установлена Указом президента РФ.

ПФР уточняет, что выплата производится инвалидам и участникам войны, которые постоянно проживают на территории России, а также в Литве, Латвии и Эстонии. Средства будут перечислены до майских праздников.

В Новосибирской области на это будет направлено более 5 миллионов рублей.