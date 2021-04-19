Тюмень, , 06:56 — REGNUM В Тюменской области за последние три года число работающих увеличилось на 14,6 тысяч. Об этом сообщает РИА «Рейтинг».

В 2018—2020 годах число занятых выросло в регионе на 2,1%. Тюменская область заняла вторую строчку рейтинга по росту объёмов рынка труда в стране, уступив лишь Севастополю.

«В данном случае динамика занятых рабочих мест может являться отражением экономических процессов», — отмечают эксперты РИА «Новости».

В первую десятку регионов, где наблюдается рост числа занятых, вошли Камчатский, Краснодарский край, Калининградская, Московская область, Адыгея, Крым, Санкт-Петербург и Москва.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА «Рейтинг» по информации Росстата.