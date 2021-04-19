Абакан, , 06:55 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО ЧС и ПБ, по данным Хакасского гидрометцентра, днём 19 и ночью 20 апреля в регионе ожидается очень сильный ветер северной четверти 15−20 м/с.

Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с, в горах (метеостанция Ненастная) — 30 м/с. Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер также ожидается в Красноярске.

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