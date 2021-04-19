Новоорск, Оренбургская область, , 06:51 — REGNUM В Оренбургской области плавание на плоту чуть не завершилось печально для ребенка 2010 года рождения. Мальчику потребовалась помощь спасателей, сообщает ГУ МЧС по региону.

Несчастный случай произошёл 18 апреля в районе поселка Новоорск на реке Большой Кумак. Подросток плавал на плоту, который опрокинулся. В результате мальчик оказался на речном островке. Выбраться самостоятельно на берег не мог.

Сотрудники МЧС прибыли на место пришествия с лодкой. С ее помощью школьника доставили на берег.