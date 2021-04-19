Челябинск, 19 апреля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Электросетевая компания ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» обратилась с многомиллионным иском к компании из дивизиона группы «Мечел». Иск арбитражем Челябинской области пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Иск от «МРСК Урала» подан 13 апреля 2021 года. Сумма исковых требований — 59 777 019,87 рубля. Детали спора пока неизвестны.

Напомним, в январе 2021 года было прекращено банкротное дело в отношении ООО «Мечел-Энерго», которое инициировал один из кредиторов осенью 2020 года, требуя введения наблюдения — первого этапа в процедуре несостоятельности.

На сайте «Мечел-Энерго» уточняется, что данная фирма ПАО «Мечел» объединяет энергетические активы группы. Помимо управления «Южно-Кузбасской ГРЭС» и «Кузбассэнергосбытом», «Мечел-Энерго» располагает энергогенерирующими активами и обслуживает теплосети в четырёх регионах России — Башкирии, Подмосковье, Удмуртии и Челябинской области.