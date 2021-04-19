Якутск, , 06:51 — REGNUM В связи с усложнением санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу, власти Якутии приняли решение отменить массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня республики 27 апреля и 1 Мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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За минувшие сутки в республике выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, накануне — 72. Рост заражений фиксируется уже вторую неделю, кроме того, чаще регистрируются и смертельные случаи от осложнений COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 587 человек.

Много заболевших среди жителей Якутии в возрасте 18−29 лет — их число увеличилось почти в два раза.

Роспотребнадзор республики рекомендовал отменить все массовые развлекательные, спортивные мероприятия с 20 апреля по 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, коэффициент распространения коронавируса SARS-CoV-2 в России 18 апреля продолжил некоторый рост и увеличился до 1,07.