Москва, , 06:48 — REGNUM Член Совета Федерации от Сахалина Григорий Карасин в 2020 году получил доход в два раза меньше, чем в 2019-м, сообщает корреспондент ИА REGNUM ссылаясь на опубликованные декларации сенаторов.

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Так за 2019 год Карасин задекларировал доход в сумме 13,6 млн рублей. За 2020 год сенатор показал официальный доход уже в сумме 6,2 млн рублей.

Супруга Карасина отчиталась о доходе в 255 тыс. рублей, годом ранее — в 233 тыс.

Имущественные владения семьи члена Совета Федерации не изменились за год. У Карасиных по-прежнему нет собственного автомобиля. Они владеют двумя земельными участками — для размещения дома и садовым, садовым домом и квартирой в 170 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Сахалина Юрий Архаров в 2020 году заработал на 2,5 млн рублей больше, чем в 2019.