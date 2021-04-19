Беляевский район, , 06:44 — REGNUM В Беляевском районе Оренбургской области вели поиск трёх девочек-сестёр, которые заблудились в лесу, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, днем 18 апреля дети (1996, 2005 и 2012 годов рождения) ушли в лес фотографироваться. Он перешли старое русло реки Урал и не смогли найти обратную дорогу.

В операции по спасению участвовали сотрудники 27-й пожарно-спасательной части. Вечером того же дня сестёр нашли. Все девочки живы, здоровы и благополучно доставлены домой.