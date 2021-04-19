Екатеринбург, , 06:40 — REGNUM В Екатеринбурге и Свердловской области массово нарушают масочный режим. Сотрудники торговых организаций и общественного транспорта зачастую обслуживают клиентов без средств защиты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, только за последнюю неделю в присутствии журналиста покупателей без масок обслужили в магазинах двух федеральных торговых сетей и в одном региональном. Также складывается ощущение, что вольготно себя чувствуют и безмасочные пассажиры общественного транспорта. По крайней мере, 17 апреля в присутствии корреспондента ИА REGNUM кондуктора продавали безмасочным пассажирам билеты и даже не требовали от них надеть маски. При этом от одного из пассажиров кондуктор потребовала прекратить пить пиво. А некоторые сотрудники общественного транспорта и сами были с масками на подбородках.

На подобные факты обращают внимание и пользователи социальных сетей. Кроме того, часть граждан надевают маску лишь перед кассой, а в момент выбора нужного товара они ходят по торговым залам без средств защиты.

Отметим, что большинство граждан в целом соблюдают масочный режим. Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в центре Екатеринбурга прошла показательная проверка соблюдения пассажирами и сотрудниками общественного транспорта масочного режима. Проверяющие заявили, что в целом удовлетворены дисциплиной граждан.

Добавим, что ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев исключил отмену масочного режима в ближайшее время. Это значит, что сам он и санкции за его нарушение продолжают действовать. Видимо, вопрос в контроле, и чтобы он был эффективнее, проверки торгующих организаций и общественного транспорта должны быть внезапными для них, а меры к нарушителям — жёсткими, вплоть до закрытия, полагают пользователи соцсетей.