Москва, , 06:39 — REGNUM Общемировая ситуация вокруг России находится в предвоенном состоянии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«То, что происходит в Чехии, то, что происходит на Украине. Дипломатическая обстановка в целом между Россией и Соединенными Штатами, ситуация с послами, ситуация в Афганистане — талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень сильно отреагировали на американскую задержку вывода войск… Если они перейдут к радикальным действиям, это уже угрожает интересам Китая, а Китай должен будет вмешаться, тогда возникает вопрос, как именно будем делить зоны влияния с Россией и так далее», — заявил Кургинян.

Он добавил, что очень долго российская власть хотела на дипломатическом уровне и вопреки исторической практике установить дружественные отношения с Турцией, но уже сегодня стало очевидно практически всем, что это невозможно и Турция продолжает помогать Украине в организации военных операций в Донбассе.

«Все, что происходит в военном отношении, оно все вполне тянет на предвоенную ситуацию. Оно начинает нагнетаться, причем ОБСЕ фиксирует уже тысячи ударов по Донецку. А дальше говорится, что это «зловещая русская рука тянется к украинскому горлу». Не понял, удары-то чьи? Мирные жители гибнут где?» — добавил политолог, отметив, что что бы Россия ни сделала и как бы миролюбиво себя ни вела, у нее есть только два выхода — стать «успешным» или «неуспешным агрессором».

Не быть «агрессором» в глазах Запада не получится. Россия в действительности конфликта не хочет и пытается от него отвернуть, но ей его продолжают упорно навязывать, причем не только в Донецке, но и в Крыму.