Токио, , 06:35 — REGNUM Установить доверительные отношения с президентом США Джозефом Байденом сумел в результате своего визита в Соединённые Штаты премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Такое заявление сделал 19 апреля сам глава японского правительства в ходе общения с журналистами.

Суга стал первым иностранным лидером, который встретился лично с Байденом после его вступления в должность президента США. Встреча состоялась в Вашингтоне 16 апреля. Премьер-министр Японии уточнил, что все результаты его визита в Соединённые Штаты изложены в совместном заявлении.

По итогам переговоров лидеры США и Японии выступили за мир и стабилизацию ситуации в Тайваньском проливе и против любых действий в одностороннем порядке, направленных на изменение статус-кво в Восточно-Китайском море, выразили крайнюю озабоченность нарушением прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и возразили против действий КНР в Южно-Китайском море.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении США защищать Японию в том числе при помощи ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

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