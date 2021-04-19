Владивосток, , 06:37 — REGNUM В полночь 18 апреля краевые спасатели получили сообщение об упавшем с моста в реку автомобиле в районе села Новоивановка Анучинского района Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

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Известно, что в автомобиле «Тойота Лексус» было шесть человек, троим удалось выбраться из воды. На поиски остальных в 06:05 19 апреля выехала группа спасателей.

Иномарка съехала в воду с деревянного моста, который частично разрушился.

Предполагается, что три человека погибли при падении джипа в воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бузулуке Оренбургской области обрушилась часть моста через реку Самара.