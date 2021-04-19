Москва, , 06:25 — REGNUM Ситуация вокруг президента Белоруссии Александра Лукашенко говорит о том, что приказы об убийствах первых лиц государств становятся реалиями современного мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«При всей эксцентричности всего, что произошло с президентом Лукашенко, есть два момента, которые заслуживают внимания. Первый — что наши спецслужбы к этому подключились. А если бы это было совсем эксцентрично, то они бы не стали. У нас постмодернизм в спецслужбах еще не дошел до того предела, как он дошел в других местах. Они бы чуть-чуть отодвинулись. Значит они понимают, что дело серьезное», — заявил Кургинян.

Вторым важным моментом, по словам политолога, является то, что говорит сам Лукашенко. А он говорит прямо, что подписать бумагу о его ликвидации мог только президент США Джо Байден.

«Он [Лукашенко] не блогер, он не журналист, он глава государства, ситуация в котором может очень сильно сказаться дальше по всей дуге… В ответ на это кто-то что-то мычал — не мычал. Но эта тема уже пущена в оборот. Вдруг оказалось, что мы живем в мире, где подписываются бумаги не на Хасема Сулеймани, а на главу государства вполне себе европейского. Если это так, то в этом мире допуски уже расширены, и теперь это будет обсуждаться», — добавил он.