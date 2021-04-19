Челябинск, , 06:16 — REGNUM Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова заработала в 2020 году 5 919 033.28 рублей. По сравнению с 2019 годом она стала богаче, тогда её доход равнялся 4 573 500.04 рубля.

Из недвижимости Павлова владеет жилым домом и участком земли. Супруг женщины обеднел за год. Вместо прежних 103 039.21 рубля он заработал всего 70 983.21. А заработок несовершеннолетнего ребёнка составил 226 939.23 рубля вместо предыдущих 219 927.82.

Другой челябинский сенатор, Олег Цепкин, получил доход в размере 5 500 240.78 рублей. Это примерно на таком же уровне, что и за 2019 год. Его супруга заработала 1 096 900 рублей, немного обеднев. Из недвижимости сенатор имеет два жилых дома, гараж и два участка земли.

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