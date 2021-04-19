Абакан, , 06:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 19 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 22 138. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в правительстве республики.

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Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,3, за семь дней — 1,2. Выздоровели 21 383 человека

На сегодняшний день в Хакасии в стационарах лечатся 85 пациентов с COVID-19, в том числе 21 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены девять человек.

Напомним, 18 апреля в республике было подтверждено 18 случаев COVID-19.

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