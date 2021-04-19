19 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 08:29 — REGNUM Уход с рынка сразу трёх банков из второй сотни по размеру активов в РФ вызвал переполох у клиентов. Больше всех паникуют вкладчики уральской «Нейвы», где, как выяснилось, также «застряли» и деньги нескольких общественных и благотворительных фондов. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

Пятница стала традиционным днём отзыва лицензий в 2021 году. Уже более десятка банков России за четыре месяца покинули рынок, и в основном принудительно — по решению регулятора за выявленные нарушения. 16 апреля 2021 года исключением не стало. Этот день выдался стрессовым для вкладчиков сразу трёх банков из топ-200. Центробанк России оставил без лицензий московские «Нордеа банк», «Интерпромбанк» и свердловский банк «Нейва».

Прощай, «Нейва»?

У главного офиса банка «Нейва», существующего с декабря 1990 года, 16 апреля столпились вкладчики. Некоторые региональные СМИ сообщили, что они штурмуют головной офис в надежде узнать о дальнейшей судьбе своих денег. Ещё с утра офис обслуживал своих клиентов, а с обеда и сайт банка стал недоступен, и дверь оказалась закрытой. Только объявление — «Банк временно не работает», которое спокойствия клиентам не добавило.

В этот день Центробанк России отозвал лицензию у ООО «Банк «Нейва», которое занимало по размеру активов в РФ 188-е место. Среди причин лишения лицензии называлось нарушение профильного законодательства, а также значительные объёмы сомнительных операций «по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам». Примечательно, что в соцсетях горожане, обсуждая судьбу «Нейвы», говорят, что у банка был выгодный курс обмена валют, что и сделало его популярным в этой отрасли.

Центральный Банк России Kuba

16 апреля «Нейва» лишился лицензий как на осуществление банковских операций, так и на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Из СМИ известно, что в лишившемся лицензии банке «застряли» деньги малого бизнеса, а также благотворительного фонда «Живи, малыш» и некоммерческой организации «Город без наркотиков».

Чтобы разрядить обстановку, 16 апреля к вкладчикам, ожидающих под дверьми, вышел глава правления банка Константин Левушкин. Он заявил, что в банке были деньги и его семьи, добавив, что беспокоиться не надо и «банк на 100% ликвиден». Вот только Левушкин забывает, что внестраховые суммы в случае банкротства банка будут выплачивать в порядке очереди, которая может растянуться на годы. Но дождёмся ревизии, которая и должна будет решить, по какому пути пойдёт регулятор: принудительная ликвидация, что несколько оперативнее, или же банкротство, а вот тут уже можно говорить о годах ожидания возврата средств. Например, некоторые клиенты «Татфондбанка», который имел представительства и в Екатеринбурге, но лопнул в 2017 году, до сих пор свои деньги не получили. На дворе 2021 год — прошло четыре года с даты краха ТФБ.

Выплачивать страховое возмещение до 1,4 млн рублей на одного вкладчика «Нейвы» начнут не позднее 30 апреля 2021 года. Объём возмещения оценивается в 5,6 млрд рублей. В соцсетях идёт активное обсуждение ситуации. Ведь далеко не все держали вклады до страховой планки, у кого-то они превышали 1,4 млн рублей:

«Какая судьба ждёт клиентов? Вклады, валютные счета, как пример», «Судьба такая же, как с другими случаями отзыва. Валютные выдадут рублями в рамках суммы АСВ», «Получишь в лучшем случае 1,4 млн, а если больше, то жди годами!», «У кого больше 1,4 млн рублей было в Нейве — ждите, может повезёт и с продажи имущества банка вернут что-то…»

Кому же принадлежал банк «Нейва», созданный в далёком 90-м как «КомНейвабанк» на базе Новоуральского отделения Госбанка СССР? Его владельцами являются Владимир Вольман — 33,59%, глава совета директоров Владимир Родионов — 30%, Алексей Жуков — 12,9%, Игорь Сердобинцев — 6,83%, член совета директоров Елена Коновалова — 6,55%, Марина Протасова — 6,55% и член совета директоров Алексей Синцов — 3,59%.

Офис банка «Нейва» Цитаата из видео на YouTube

Вольман и Родионов имеют отношение к компании «Урал-авиа». Помимо этого, часть бенефициаров была связана с прекратившим своё существование банком «Северная казна» (Екатеринбург), который был присоединен к «Альфа-Банку».

«Интерпромбанк» остался без лицензии и с убытками

Второй банк, который 16 апреля 2021 года остался без лицензии, — это московское АО КБ «Интерпромбанк», занимавшее 151-е место по размеру активов. Его вкладчикам, похоже, придётся сложнее. По данным регулятора, из-за высокорисковой политики АО его убытки достигли 3,9 млрд рублей — 57% от величины активов.

Основу же кредитного портфеля составляли проблемные ссуды.

Помимо этого, банк подозревают в том, что он проводил сделки с непрофильными активами для искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Среди причин отзыва лицензии называют ещё и «снижение ликвидных активов до критического уровня в условиях роста судебных исков в существенном объеме к банку от третьих лиц, в том числе кредитных организаций».

Вкладчики смогут получить страховое возмещение до 1,4 млн рублей. Его начнут выплачивать не позднее 30 апреля 2021 года, после того как «Агентство по страхованию вкладов» выберет на конкурсной основе банки-агенты. Размер страховой ответственности АСВ предварительно оценивается в 4,3 млрд рублей.

Крупными акционерами банка, учрежденного в 1995 году, были супруги Валерий и Екатерина Пономарёвы, которые сообща владеют 26,29% в уставном капитале.

Помимо этого, акции в банке имели, в том числе как бенефициары юрлиц, Михаил Берещанский — 9,42%, Наталья Демидова — 9,41%, Раджи Писахов — 9,06% (через ООО «Пром-Инвест»), Самир Джаббаров — 8,77%, Владимир Давидов — 8,12% (через ООО «Маркет мэнэджмент»), Виталий Жогин — 6,74% (через ООО «Профиль Груп»), Алексей Щуровский — 7,63% (через ЗАО «Интерпромторг» и ООО «Интерпромторг Груп»), Иван Садчиков — 8,26% (через АО «Инвестконсал», ООО «Инвестконсалт Груп» и лично), Чулпан Салахутдинова — 4,02%.

НПЗ Gazprom-neft.ru

«Нордеа Банк» покидает рынок добровольно

В свою очередь АО «Нордеа Банк», занимавшее 141-е место по величине активов, решило покинуть банковский сектор добровольно. Лицензия была аннулирована в связи с решением общего собрания акционеров о его добровольной ликвидации.

На сайте банка уточняется, что у него достаточно имущества «для полного удовлетворения требований кредиторов и вкладчиков».

Банк был создан в 1994 году. На середину марта 2021 года основным акционером с долей 92,78% было ООО «Промышленная компания «ВЕСТКОН», конечным бенефициаром которого указана фирма Nordea Bank Abp из Финляндии. Напрямую последнее владеет долей 7,2%. Среди владельцев финской фирмы ряд юрлиц из США, Норвегии, Финляндии.