Токио, , 06:06 — REGNUM Все силы для защиты и освобождения японского журналиста, задержанного в Мьянме, намерены приложить власти Японии. Об этом 19 апреля заявил журналистам премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

Премьер-министр уточнил, что в настоящее время через посольство Японии в Мьянме устанавливаются обстоятельства произошедшего. Власти Японии намерены приложить все возможные усилия для защиты и освобождения соотечественника.

Японский журналист Юки Китадзуми, занимавшийся освещением акций протеста, был задержан в Мьянме силами безопасности страны. Задержание произошло возле дома журналиста в Янгоне, после чего дом обыскали. В настоящее время связь с журналистом не поддерживается, его мобильный отключён, но установлено, что он находится в тюрьме.

Журналист сотрудничает сразу с несколькими СМИ в Японии в качестве фрилансера. В феврале текущего года Китадзуми задерживала полиция, но практически сразу от был отпущен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Мьянме японского журналиста, освещавшего акции протеста.

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