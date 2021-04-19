Москва, , 06:35 — REGNUM Сенаторы от Якутии отчитались о своих доходах за 2020 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные о декларациях членов Совета Федерации.

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Так, Егор Борисов в 2020 году заработал чуть более 6 млн рублей, тогда как в 2019-ом — 8,1 млн рублей. Его супруга задекларировала — 1,2 млн рублей.

В собственности у Борисовых два гаража и автомобиль, в пользовании жилой дом, квартира и земельный участок.

Член Совета Федерации Александр Акимов задекларировал доход в сумме 14,3 млн рублей, что значительно больше 2019 года — 6,1 млн рублей. Супруга в 2021 году заработала 5,6 млн рублей.

В собственности у семьи Акимовых квартира, автомобиль, ещё одна квартира — в пользовании.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных в 2020 году, согласно декларации, заработал 8 182 017, 01 рубля.