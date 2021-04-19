Москва, , 05:48 — REGNUM Похолодание и мокрый снег ожидает жителей центра Европейской части России. Об этом сообщил 19 апреля журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Приближение циклона с холодным северо-восточным ветром ожидается в центре Европейской части РФ уже в ночь на 20 апреля. К середине недели, по словам Вильфанда, ожидается похолодание на десять градусов по сравнению с предыдущей неделей. В ночь на 21 апреля ожидается выпадение пятой части месячной нормы осадков в виде дождя и мокрого снега.

В Москве в ночь на 20 апреля температура воздуха понизится с 10−12 градусов до 3−4 градусов, а по области до нуля. При этом температура будет соответствовать климатической норме.

Кроме того, жителям Европейской части России предстоит столкнуться с резкими перепадами атмосферного давления. В частности, в Москве 20 апреля ожидается понижение на 15 мм рт. ст. в течение суток.

При этом, как отметил Вильфанд, уже 22 апреля будет наблюдаться потепление и повышение температуры до 13−18 градусов тепла.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеорологи пообещали жителям России тёплое лето.

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