Москва, , 05:45 — REGNUM Член Совета Федерации от Сахалина Юрий Архаров в 2020 году заработал на 2,5 млн рублей больше, чем в 2019, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании опубликованных данных о доходах сенаторов.

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Так в 2020 году доходы Архарова составили 8,495 млн рублей. В 2019 году он задекларировал 5,8 млн рублей. Доходы его супруги наоборот — уменьшились: в 2020 году она заработала почти 225 тыс. рублей, тогда как в 2019 отчиталась о доходах в сумме 310 тыс. рублей.

Жена Архарова владеет жилым помещением площадью 46,1 кв. м. В пользовании у семьи сенатора две квартиры и земельный участок площадью почти 10 тыс. кв.м. На супругу Архарова оформлен автомобиль Ниссан X-TRAIL.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев за 2020 год существенно увеличил собственные доходы — он задекларировал 4 181 773 260 рублей, годом ранее его доход составил почти 2 млрд 767 млн рублей.