Сургут, Югра, , 05:34 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) жители посёлка Снежный жалуются на выросшие в четыре раза цены на вывоз септика. Об этом они сообщили на официальном портале «Твой Сургут».

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В посёлке нет централизованной канализации, поэтому у каждого дома есть свой септик. Ранее вывоз жидких бытовых отходов составлял, по словам сургутян, 1000 рублей за 10 кубов, сейчас 4000 рублей за тот же объём.

«Вывозят частники, но сливают они его в «Горводоканал», который устанавливает такие высокие цены. Просим решить вопрос на местном уровне, чтобы не доводить до вышестоящих инстанций и провести проверку законности установления «Горводоканалом» таких цен», — пишут жители посёлка в мэрию.

В горадминистрации развели руками. «Так как к дачным кооперативам водоснабжение не подведено, цены на откачку септика устанавливают коммерческие компании по своему усмотрению, и администрация Сургута не имеет полномочий влиять на ценообразование», — отметили в мэрии и направили сургутян в «Горводоканал».