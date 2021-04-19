Новосибирск, , 05:32 — REGNUM Новосибирская область получила 17 легковых санитарных автомобилей. Их распределили по районным больницам, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

«Всего 17 автомобилей — «Лады» и более проходимые «УАЗы» — получили 17 районных больниц Новосибирской области, чтобы возить врачей на вызовы, а маломобильных пациентов — в поликлиники», — уточнили в минздраве.

Уточняется, что транспорт приобретён в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». За пять лет по данной программе в районы планируют приобрести больше 400 машин.