Мадисон, США, , 05:32 — REGNUM Подозреваемый в стрельбе, в результате которой погибли три человека, был арестован полицией в американском штате Висконсин. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба полиции округа Кеноша в Twitter.

Подозреваемый в стрельбе в помещении бара в городе Кеноша был найден и арестован сотрудниками полиции. Шериф округа Кеноша официально объявил об отсутствии угрозы для населения города.

Инцидент произошёл в ночь на 18 апреля в одном из баров города Кеноша. В результате стрельбы, которую открыл неизвестный, погибли три человека, ещё трое получили ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате стрельбы в американском штате Висконсин, стрелявший скрылся с места происшествия.

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