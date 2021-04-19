Новосибирск, , 05:25 — REGNUM Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором и полицией провели на прошедшей неделе 85 рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. По итогу в отношении новосибирцев было составлено 46 административных протоколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам начальника управления организации пассажирских перевозок минтранса Евгения Тюрина, за весь период проведения рейдовых мероприятий (больше года) пассажиры стали дисциплинированнее и с пониманием относятся к требованиям, связанным с мерами по противодействию коронавирусу.

В министерстве уточнили, что проверки соблюдения масочного режима будут продолжены на всех видах общественного транспорта.

Отметим, что по данным на 18 апреля, в регионе зарегистрировано 40 191 случай заражения коронавирусом (+72 за сутки), в том числе у 2384 детей; 37 362 пациента выздоровели (+19 за сутки), 1707 человек скончались.