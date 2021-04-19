Новосибирск, , 05:16 — REGNUM Решением Центрального районного суда Новосибирска под стражу заключены журналист Николай Сальников и бизнесмен Сергей Проничев. Их подозревают «в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ» («Мошенничество, совершённое организованной группой»), говорится на сайте суда.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Сальникова Николая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 июня 2021 года», — отметили в суде.

Аналогичное решение принято и в отношении Проничева.

Постановления не вступили в законную силу.

По данным редакции «Вести Новосибирск», Сальников и Проничев были задержаны 16 апреля 2021 года. По информации источника редакции, их подозревают в вымогательстве у героев скандального видео «История успеха ОПС «Успех».