Богота, , 05:10 — REGNUM Тела 11 горняков были извлечены спасателями из-под завалов в золотодобывающей шахте в центральной части Колумбии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба национального горнодобывающего агентства в Twitter.

Горняки оказались заблокированы в шахте в результате схода оползня в золотодобывающей шахте, расположенной в муниципалитете Неира, в колумбийском штате Кальдас.

«Мы сожалеем о гибели 11 молодых людей, оказавшихся в ловушке в шахте», — сказано в сообщении горнодобывающего агентства.

Руководитель агентства Хуан Мигель Дуран выразил соболезнования родным и близким погибших горняков в своём Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заблокированных в шахте горняков в колумбийском муниципалитете Неира, вероятнее всего, спасти не удастся.

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