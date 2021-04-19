Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирске заметно похолодало. После тёплых, а порой и жарких дней, в городе вновь подморозило. Сегодня утром, 19 апреля, температура воздуха опустилась до — 4 °C, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с минусовыми температурами пришли сильный ветер и снег.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в первой половине дня в городе ожидается местами небольшой снег, ветер северный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с, температура воздуха −1…−3 °C. По Новосибирской области прогнозируется −1… −6 °C.

Во вторник, 20 апреля, морозы в Новосибирской области ночью усилятся до −6… −11 °C, местами до — 16 °C, днём ожидается −3… +2 °C; ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днём преимущественно без осадков.

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