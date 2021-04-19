Южно-Сахалинск, 19 апреля 2021, 04:59 — REGNUM Частично без электроснабжения 19 апреля остались Южно-Сахалинск и Корсаков. Отключение электричества произошло из-за налипания снега на провода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.
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Над восстановлением электроснабжения работают 24 бригады ПАО «Сахалинэнерго». Планируется полностью восстановить подачу электричества к 16:00 по местному времени 19 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске ликвидируют последствия снежного циклона. Изначально синоптики прогнозировали дождь с сильным ветром, но островной регион засыпало снегом. Власти разрешили школьникам остаться в понедельник, 19 апреля, дома.