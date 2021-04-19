Чикаго, США, , 04:55 — REGNUM Девочка семи лет погибла, её отец получил ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный у ресторана сети быстрого питания McDonald's в американском городе Чикаго. Об этом 19 апреля сообщил телеканал CBS Chicago.

По предварительным данным, девочка и её отец находились в автомобиле возле одного из ресторанов сети. Неизвестный мужчина подошёл к автомобилю и открыл стрельбу, он несколько раз выстрелил в девочку и в её отца, после чего скрылся с места происшествия.

Ребёнок и мужчина были срочно госпитализированы, но девочку спасти не удалось. Состояние мужчины оценивается как тяжёлое. Нападавший до настоящего времени не найден, начато расследование обстоятельств произошедшего.

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