Пекин, , 04:52 — REGNUM Несмотря на сбои в работе из-за эпидемии COVID-19, спрос на найм сотрудников в Китае в прошлом году резко вырос, преодолев глобальную тенденцию к снижению, показали данные социальной сетевой платформы LinkedIn, сообщает 18 апреля агентство Синхуа.

В 2020 году спрос на найм сотрудников в китайских предприятиях вырос на 26% по сравнению с 2019 годом, против падения на 35% во всем мире, согласно данным опроса около 5500 глобальных менеджеров по персоналу, проведенному LinkedIn.

Около 76% китайских компаний заявили, что у них есть планы найма персонала на следующий год, в то время как 33% опрошенных фирм заявили, что они увеличили свой постэпидемический бюджет найма.

Эпидемия также способствовала появлению нового способа работы: 45% опрошенных фирм предлагали возможность работать на дому.