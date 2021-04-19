Тюмень, , 04:51 — REGNUM В Тюменской области деревне Суклëм угрожал пожар, который бушевал в пойме реки Тобол. Сильный ветер перебросил огонь через дорогу, сообщает пресс-служба Тобольского района в социальной сети «ВКонтакте».

Деревню удалось отстоять силами двух отделений 8-го пожарно-спасательного отряда и пожарного десанта лесоохраны.

Напомним, пожары в лесах и на полях Тобольского района бушуют с 16 апреля. Тому способствует ветер при погоде без осадков. Глава региона Александр Моор обратился к тюменцам с просьбой не пускать палы, не жечь траву.

«Весной работы у пожарных становится больше. Горит сухая трава. Всего за одни сутки 16 апреля было зафиксировано 27 очагов возгорания! Практически во всех случаях причина ЧП — человеческий фактор. Огонь в любой момент может перекинуться на жилые постройки. И только благодаря пожарным стихию удаётся укротить», — отметил тюменский губернатор в своих пабликах в социальных сетях.