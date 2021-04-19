Ханчжоу, Китай, , 04:48 — REGNUM Пять человек пропали без вести, еще один был спасен после того, как грузовое судно затонуло у берегов восточно-китайской провинции Чжэцзян в ночь на 17 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Около 21:00 по местному времени 17 апреля субботу провинциальный морской поисково-спасательный центр получил сообщение о том, что судно, зарегистрированное в центральной китайской провинции Хунань с шестью членами экипажа на борту, потерпело крушение примерно в 3,5 морских милях к востоку от острова Дунлан города Тайчжоу в провинции Чжэцзян.

По данным местных властей, к спасательной операции присоединились восемь спасательных судов, вертолет и более 10 близлежащих рыбацких лодок. Поисковые работы продолжаются до сих пор.