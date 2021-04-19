Москва, , 04:54 — REGNUM Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков за 2020 год задекларировал доход в сумме 5 886 040,74 рубля (в 2019 году — 5,6 млн рублей), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные о доходах сенаторов.

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Доход у супруги Широкова составил 1 661 427,46 рубля. У каждого из супругов в собственности квартиры, а также в пользовании служебное жильё сенатора. Автотранспорта и земельных участков в семье нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Широков заработал в 2018 году почти 5,1 млн рублей.