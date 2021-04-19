Москва, , 04:41 — REGNUM Возрастание числа кибератак на свои информационные ресурсы отметил МИД России. Об этом 19 апреля сообщает РИА Новости.

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, сайты МИД РФ находятся в зоне особого внимания у киберпреступников. Хакеры часто используют для своих атак подсети европейских, американских и азиатских хостинг-компаний. В последнее время специалистами ведомства отмечается возрастание количества инцидентов, связанных с блокировкой доступности официального интернет-портала МИД РФ.

При этом в ведомстве отметили, что атаки не оказывают деструктивного воздействия на целостность сайтов министерства в России и представительств ведомства за рубежом. Кибератаки успешно отражаются с помощью средств информационной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании в 11 раз за последние два года числа кибератак на предприятия госкорпорации Ростех.

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