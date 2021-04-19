Москва, , 04:31 — REGNUM Член Совета Федерации от Хабаровского края Сергей Безденежных в 2020 году, согласно декларации, заработал 8 182 017, 01 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные данных о доходах сенаторов.

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Супруга сенатора задекларировала доход в сумме 4 629 856 рублей. В собственности Сергея Безденежных только жилой дом, остальное имущество в пользовании и записано на супругу: два земельных участка, квартира, торговые павильоны. Также у сенатора есть автомобиль и прицеп, у супруги — автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Безденежных задекларировал за 2019 год доход в 2,244 млн рублей.