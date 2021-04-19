Анадырь, , 04:19 — REGNUM Около 20 белух были обнаружены в трёх полыньях без доступа к открытой воде на территории национального парка «Берегиня» на Чукотке. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба национального парка.

Животных, оказавшихся в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, заметили инспекторы парка при обходе территории. В конце декабря 2020 года бухта была ещё свободна ото льда, но затем ветер поменялся и белухи оказались заперты в полыньях очень глубоко в акватории. До ближайшей открытой воды как минимум 40 километров.

Как пояснил инспектор национального парка Артур Апалю, подобные случаи происходят практически каждый год, но обычно морским животным удаётся дождаться открытой воды. Пленённые льдами белухи, по словам Апалю, выглядят достаточно упитанными, кроме того, эти животные умеют использовать воздушные полости в подводной части льда, поэтому ситуация не выглядит совсем безвыходной. Специалист выразил уверенность в том, что животным удастся самостоятельно выбраться из ледяного капкана.

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