Бишкек, , 04:02 — REGNUM Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с медицинскими работниками, вышедшими 16 апреля, на митинг возле Дома правительства Киргизии.

Представители митингующих медиков рассказали чиновнику о проблемах, связанных с выплатой государством компенсаций из-за заражения коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей, с низкой оплатой труда и отсутствием гарантий защиты и безопасности врачей.

Заместитель главы правительства сообщил им о том, что по вопросу выплаты компенсаций медикам работает специальная комиссия.

«Мы со своей стороны приложим все усилия для максимального ускорения решения вопросов компенсационных выплат», — сказал он.

Говоря о проблеме, связанной с обещанным увеличением зарплат медицинских работников, вице-премьер сообщил, что вскоре министерство экономики и финансов проведет соответствующие расчеты.

«Будем исходить из реальных возможностей государства», — резюмировал Артем Новиков.Читайте также: В Киргизии митингуют медики — требуют компенсации и повышение зарплат