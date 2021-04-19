Гонконг, Китай, , 04:00 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг объявило в 18 апреля, что оно вводит механизм приостановки полетов в Индию, Пакистан и Филиппины, запретив всем коммерческим пассажирским рейсам из этих стран приземляться в Гонконге в течение 14 дней, начиная с 20 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Тем временем правительство САР определит эти районы как чрезвычайно опасные в связи с ситуацией по COVID-19 и запретит людям, которые остались там, садиться в самолеты для въезда в Гонконг. Режим продлится 14 дней.

Начиная с 14 апреля правительство САР внедрило ужесточенный механизм приостановки коммерческих полетов и механизм приостановки полетов в конкретных местах для решения проблемы рисков завоза в страну мутировавших штаммов COVID-19 из мест повышенного риска.

Согласно механизму, если в общей сложности пять или более пассажиров на всех рейсах из одного и того же места были заражены мутантным штаммом N501Y нового коронавируса в течение семидневного периода, любые пассажирские рейсы из этого места будут запрещены к посадке в Гонконге на 14 дней.