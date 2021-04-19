Москва, , 04:00 — REGNUM Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова в 2020 году задекларировала доход в 5 926 553, 97 рублей, супруг значительно меньше — 475 275,59, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные о доходах.

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В собственности у супругов нет никакой недвижимости, ни транспорта. В пользовании — два земельных участка и квартира в 126 кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Грешнякова за 2019 год задекларировала доход в сумме 5,442 млн рублей.