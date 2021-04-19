Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Привиться от COVID-19 как можно скорее призвал американцев президент США Джозеф Байден. Выступление главы Белого дома было показано 18 апреля в передаче телеканала NBC, посвященной вакцинации.

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Американский лидер напомнил гражданам США, что начиная с 19 апреля власти страны намерены обеспечить доступ к вакцине абсолютно всем взрослым жителям страны. Байден заверил жителей страны, что вакцинация очень удобна и бесплатна и её надо пройти, чтобы защититься от COVID-19, а также помочь восстановить экономику и вернуть жизнь в привычное русло.

Президент США поблагодарил тех граждан, которые уже прошли оба этапа вакцинации, а тем, кто только планирует привиться, Байден попросил обязательно пройти процедуру до конца. Как отметил американский лидер, «борьба с вирусом продолжается, и нам нужно привить еще десятки миллионов американцев».

На настоящее время, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, около 25,4% (84,2 млн человек) прошли полную вакцинацию. Хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 получили более 39,5% населения штатов (свыше 131,2 млн человек).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в США было выявлено более 52 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом стало составлять более 31,6 млн.

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