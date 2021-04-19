Пекин, , 03:56 — REGNUM В преддверии 26-го Всемирного дня книги, намеченного на 23 апреля, в Китае состоялось 18 апреля национальное мероприятие по чтению для родителей и детей, сообщает агентство Синьхуа.

В этом году мероприятие, направленное на передачу революционного наследия будущим поколениям, включало в себя ряд мероприятий, включая вручение книг по революционной истории представителям семей и экскурсию по Музею Войны сопротивления китайского народа японской агрессии в Пекине, в которой приняли участие дети и их родители.

В ходе мероприятия семьям участников было рекомендовано более 100 видов книг, знакомящих с революционной историей Коммунистической партии Китая (КПК). На мероприятии было зачитано несколько книг.

Мероприятие также проходило в тандеме с городами и местами, известными богатым революционным наследием, включая Шанхай, где в 1921 году состоялся первый съезд КПК, а также горы Цзинган, известные как «колыбель китайской революции», в восточно-китайской провинции Цзянси.