Пекин, , 03:51 — REGNUM Японский анимационный фильм «Детектив Конан 24: Алая пуля» возглавил кассовые сборы на материковой части Китая в первый день выхода в прокат 17 апреля, собрав, 69,92 млн юаней (около $10,71 млн), сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Сюжет фильма вращается вокруг расследования серии инцидентов с похищением людей после церемонии открытия Всемирных спортивных игр в Токио и запуска ультрасовременного скоростного поезда в рамках этого события, которое проводит главный герой Конан.

Китайский фильм «Сестра» занял второе место, заработав за 17 апреля более 27,93 млн юаней. За ним последовал американский фильм «Годзилла против Конга», заработавший 19,71 млн юаней.

Лидер по сборам за 16 апреля фильм «Август никогда не заканчивается» 17 апреля опустился на четвертое место с выручкой в 13,96 млн юаней. Пятое место занял переизданный американский фэнтезийный фильм «Властелин колец: Братство кольца», заработавший 11,40 млн юаней. к