Пекин, , 03:46 — REGNUM Китай остается популярным местом для иностранных инвесторов, причем прямые иностранные инвестиции (FDI) значительно увеличились в количестве за первый квартал этого года, сообщает агентство Синьхуа.

FDI в материковый Китай выросли на 39,9% в годовом исчислении до 302,47 млрд юаней в первом квартале, сообщило Министерство торговли КНР. Этот объем превысил додэпидемический уровень, увеличившись на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В долларовом выражении приток FDI в первом квартале подскочил на 43,8% в годовом исчислении до $44,86 млрд.

Почти 40% рост ускорился по сравнению с 31,5% ростом, зарегистрированным за первые два месяца годе, поддерживая предыдущий восходящий импульс трансграничных инвестиций Китая.

Структура иностранных инвестиций Китая продолжала улучшаться в первом квартале. Иностранные инвестиции в сферу услуг в первом квартале составили 237,79 млрд юаней, что на 51,5% больше, чем год назад, а иностранные инвестиции в сектор высокотехнологичных услуг выросли на 43,9%.

За тот же период инвестиции из стран АТР увеличились на 60% в годовом исчислении, а инвестиции из стран, расположенных вдоль «Пояса и пути» и из Европейского союза соответственно выросли на 58,2% и 7,5%.

Данные четверга также показывают, что в первом квартале в Китае было создано 10 263 новых предприятия с иностранным финансированием, что на 47,8% больше, чем в прошлом году.