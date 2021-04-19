Пекин, , 03:40 — REGNUM Китай опубликовал руководство по продвижению реформ для оптимизации администрирования и делегирования полномочий в рамках усилий по улучшению бизнес-среды и стимулирования качественного развития, сообщает агентство Синьхуа.

В руководстве, представленном Генеральной канцелярией Госсовета КНР, подчеркивалось создание рыночной, правовой и интернационализированной деловой среды, а также намечались меры по повышению жизнеспособности экономики.

Страна будет содействовать эффективному распределению факторов и ресурсов, серьезно защищать честную конкуренцию и продвигать модернизацию системы административного управления и потенциала управления.

Руководство призвало предпринять усилия по улучшению условий занятости, снижению нагрузки на субъекты рынка, расширению эффективных инвестиций, стимулированию потребительского потенциала и обеспечению стабильной внешней торговли и инвестиций.

Чтобы раскрыть потенциал потребления, в документе подчеркивается важность устранения скрытых барьеров для расходов. Необходимо приложить усилия для разрушения промышленных монополий и протекции, а также для формирования единого внутреннего рынка, который был бы высокоэффективным, основанным на правилах и справедливым для конкуренции.