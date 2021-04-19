Катманду, , 03:39 — REGNUM Трое российских альпинистов пропали без вести в районе горного массива Аннапурна на территории Непала. Об этом 19 апреля сообщил в Twitter портал Russian Climb, посвящённый событиям альпинизма.

По данным портала Everest Today пропали российские альпинисты Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин (Luthokin) и Дмитрий Синев. Другая информация о ЧП не разглашается. Поисково-спасательную операцию запланировано начать утром, с наступлением светлого времени суток. Уточняется, что в поисках пропавших властями будет задействован вертолёт.

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