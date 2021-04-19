Москва, , 03:40 — REGNUM Член Совета Федерации от Приморского края Светлана Горячева в 2020 году задекларировала доход в 6 427 092 рублей, который особо от 2019 года не отличается, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на опубликованные сведения о доходах сенаторов.

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Супруг Светланы Горячевой обнародовал доход в 293 670 рублей, чуть меньше, чем в 2019 году.

У семьи сенатора в собственности земельный участок, жилой дом на 161 кв. метра и три квартиры. Автомобилей, судя по декларации, у Горячевых нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Горячева задекларировала за 2019 год доход в сумме 6 224 884 рубля, в 2018 — 5,6 млн рублей.