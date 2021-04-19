Берлин, , 03:36 — REGNUM Немецкая инженерно-технологическая компания Bosch и китайский производитель премиальных коммерческих автомобилей Qingling Motors из города Чунцина, запустили совместное предприятие под названием Bosch Hydrogen Powertrain Systems, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению, новая компания будет разрабатывать, собирать и продавать системы топливных элементов в Китае. Выход на рынок запланирован на конец 2022 — начало 2023 года.

Согласно заявлению, необходимые компоненты, такие как стеки топливных элементов, воздушные компрессоры с силовой электроникой и блоки управления с датчиками, будут в основном поставляться заводом Bosch в Уси на востоке Китая. Центр топливных элементов компании в Китае уже был построен в прошлом году.

«Сейчас мы буквально набираем скорость в индустриализации топливных элементов. Инновационные технологии и стратегическое партнерство являются идеальным топливом для быстрого достижения цели сделать дорожное движение максимально климатически нейтральным» — прокомментировал Штефан Хартунг, председатель отдела мобильных решений Bosch.

Совместное предприятие в Китае направлено на то, чтобы «объединить технологии и рыночный опыт обоих партнеров и внести свой вклад в развитие китайского рынка топливных элементов и трансформацию автомобильной промышленности там, говорится в совместном заявлении.

Согласно «Дорожной карте энергосбережения и новых энергетических транспортных средств 2.0», выпущенной Китайским обществом автомобильных инженеров, к 2030 году в Китае может быть зарегистрировано более миллиона автомобилей на топливных элементах.

Bosch и Qingling Motors уже много лет сотрудничают в Китае в области впрыска топлива и очистки выхлопных газов, отметили компании.